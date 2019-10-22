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Футболист «Ростова» Ерёменко стал лучшим игроком проигрышного матча с «Зенитом»

Футболист «Ростова» Ерёменко стал лучшим игроком проигрышного матча с «Зенитом»
Полузащитник Роман Ерёменко стал лучшим игроком матча «Ростов» - «Зенит». Встреча закончилась для «жёлто-синих» разгромным поражением — они уступили петербуржцам со счётом 1:6.

Роман был автором единственного гола со стороны «Ростова», и именно ему болельщики отдали большую часть своих голосов. Он получил три балла из пяти возможных. На втором месте оказался Хорен Байрамян, на третьем — Матиас Норманн.

Напомним, матч «Ростов» - «Зенит» состоялся 19 октября. Уже в первом тайме соперник опережал донскую команду на три гола. Во второй части игры, когда счёт был 0:5 в пользу петербуржцев, хавбек Ерёменко забил один гол. Роман реализовал 11-метровый удар, заработанный Евгением Черновым. Игра закончилась со счётом 1:6.

Следующий матч запланирован на 26 октября. На домашнем поле «Ростов» встретится с ФК «Сочи».

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