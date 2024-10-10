В ходе СВО пропал бывший заключенный, служивший под Ростовом

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В ходе СВО пропал 37-летний бывший заключенный, служивший под Ростовом. О местонахождении Александра Матросова неизвестно больше четырех месяцев.До службы мужчина отбывал наказание в ИК № 5 города Кирово-Чепецка Кировской области. После подписания контракта с ВС РФ бойца закрепили за воинской частью 11659, которая находится в Ростовской области.Последний раз Александр созванивался с родными 28 мая. Он находился в Аксайском районе, а затем отправился в зону СВО. После этого связь с ним оборвалась.Родственники Александра просят помощи в поисках. Если вы знаете, где находится пропавший, сообщите в полицию или волонтерам.