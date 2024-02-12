Родные ищут экс-заключенного, проходившего обучение в Ростове перед отправлением на СВО

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https://donday.ru/v-rostove-na-huligana-presledovavshego-shkolnic-vozbudili-ugolovnoe-delo.htmlРодственники ищут бывшего заключенного, который должен был отправиться в зону СВО. Последний раз они связывались с Павлом Варналием, когда он проходил обучение на базе в Ростовской области.Павел Варналий отбывал наказание в ИК-№ 47 города Каменска-Уральского (Свердловская область). В конце октября 2023 года он подписал контракт на участие в СВО. Осенью его должны были отправить на спецоперацию. С 3 ноября он не выходит на связь. Родственники обеспокоены длительным молчанием бойца и пытаются его отыскать.Рост пропавшего — около 185 сантиметров. Павел крепкого телосложения, имеет несколько татуировок. На спине у него изображен чеширский кот, на груди — глаз в треугольнике, а также крылья ангела.Если вы знаете что-то о местонахождении этого мужчины, сообщите в военкомат или полицию.