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Родные ищут экс-заключенного, проходившего обучение в Ростове перед отправлением на СВО

https://donday.ru/v-rostove-na-huligana-presledovavshego-shkolnic-vozbudili-ugolovnoe-delo.html
Родственники ищут бывшего заключенного, который должен был отправиться в зону СВО. Последний раз они связывались с Павлом Варналием, когда он проходил обучение на базе в Ростовской области.

Павел Варналий отбывал наказание в ИК-№ 47 города Каменска-Уральского (Свердловская область). В конце октября 2023 года он подписал контракт на участие в СВО. Осенью его должны были отправить на спецоперацию. С 3 ноября он не выходит на связь. Родственники обеспокоены длительным молчанием бойца и пытаются его отыскать.

Рост пропавшего — около 185 сантиметров. Павел крепкого телосложения, имеет несколько татуировок. На спине у него изображен чеширский кот, на груди — глаз в треугольнике, а также крылья ангела.

Если вы знаете что-то о местонахождении этого мужчины, сообщите в военкомат или полицию.
Фото: Соцсети.
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