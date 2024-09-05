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В ходе СВО пропал 45-летний боец, служивший в Ростовской области

В ходе СВО пропал 45-летний боец, служивший в Ростовской области
В ходе спецоперации пропал 45-летний боец, который проходит службу в воинской части Ростовской области. Сергей Никишин находится в списках пропавших без вести с 15 августа.

Мужчина закреплен за в/ч 95383, которая находится в поселке Персиановском Октябрьского сельского района. По словам родных, он 8 августа отправился на боевое задание. С тех пор о местонахождении бойца ничего не известно.

Если вы знаете, где может находиться Сергей Никишин, сообщите в военкомат или полицию. Сотрудники передадут информацию родным бойца.
Фото: соцсети
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