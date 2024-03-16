Фото: Соцсети.

Неизвестный человек попал на камеры видеонаблюдения там, где пропала спортсменка из Ростова. Информацию об этом сообщили 13 марта в группе поиска Анны Цомартовой.Человека увидели при изучении записи с камеры, которая находится на частном доме. На кадрах виден мыс, где была девушка. При увеличении изображения записи заметили еще одного человека. Однако опознать его невозможно, потому что он находится слишком далеко.Напомним, девушка приехала в город Каспийск 10 февраля на соревнования по тайскому боксу. По словам очевидцев, после поражения Анна вышла из Дворца спорта и направилась к берегу моря. На звонки и сообщения родственников девушка перестала отвечать. В гостиницу она так и не вернулась.Волонтеры прочесывают берег моря в поисках девушки.Согласно ориентировкам, рост пропавшей составляет 164 сантиметра, она спортивного телосложения. У нее темно-русые волосы и карие глаза.В день исчезновения на Анне был надет черный спортивный костюм с капюшоном и обуты белые кроссовки.Если вы знаете, где может находиться девушка, то сообщите по номеру: 112.