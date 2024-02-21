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За информацию о спортсменке из Ростова родственники объявили вознаграждение

За информацию о спортсменке из Ростова родственники объявили вознаграждение
За информацию о спортсменке из Ростова родственники объявили вознаграждение. Информацию об этом сообщили в телеграм-канале, посвященном поискам Анны Цомартовой.

Родители готовы заплатить один миллион рублей за информацию, которая поможет найти спортсменку.

Напомним, девушка пропала в Дагестане еще 10 февраля. Анна была в городе Каспийске на соревнованиях по тайскому боксу. После проигрыша в турнире она перестала отвечать на звонки и сообщения близких. По словам очевидцев, она вышла из Дворца спорта и направилась к берегу моря.

Анну разыскивают не только на берегу. К ее поискам подключились водолазы, а также авиация.

Согласно ориентировкам, в день исчезновения на девушке был надет черный спортивный костюм с капюшоном и обуты белые кроссовки.

Если вы знаете информацию, где она может находиться, то сообщите по номеру: 112.
Фото: тг База
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