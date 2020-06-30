Ряд ограничений в Ростовской области может быть снят 3 июля
В Ростовской области решение о новом снятии ряда ограничений может быть принято уже 3 июля. Об этом сообщил глава региона Василий Голубев во время совещания по мониторингу региональных мер поддержки граждан и бизнеса 2 июля.
По словам губернатора, в настоящее время готовится новый этап снятия ограничительных мер, введённых из-за распространения коронавируса.
- Было принято несколько новых решений в течение последнего времени по снятию режима ограничений. Мы ориентируемся в ситуации, которая складывается, и готовим новые решения, не исключено, что мы их рассмотрим уже завтра, - пояснил Василий Голубев.
Глава региона добавил, что решение будет приниматься с учётом рекомендаций главного санитарного врача региона, а также оценки общей ситуации, которая складывается на территории области.
В настоящее время в регионе возобновлена работа практически всех предприятий. При этом некоторые отрасли вынуждены работать с рядом ограничений, это в первую очередь заведения общепита, сауны, бассейны и некоторые другие.
Напомним, в последний раз ограничения снимали 29 июня. С этого дня разрешена работа кафе, турбаз, парков, зоопарков и ряда других организаций. Кроме того, был отменён обязательный двухнедельный карантин для приезжих из других регионов.