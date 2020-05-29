На Дону сняли ряд запретов, введённых из-за коронавируса
Фото: Алексей Бойко
2 июня правительством области принят ряд решений о послаблении режима ограничений. Об этом было объявлено во время заседания оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.
- Мы снимаем запрет на плановую госпитализацию пациентов в стационары и посещение поликлиник, - сообщил глава региона Василий Голубев. - Возобновляются тренировки областных сборных команд, кроме детско-юношеских и профессиональных спортивных клубов. На открытых площадках можно будет проводить профессиональные соревнования, но пока без зрителей.
В постановление № 272 вносятся и другие изменения. Разрешается провести итоговые сочинения и изложения в образовательных учреждениях.
Глава региона также сообщил, что подготовлен очередной комплекс дополнительных смягчающих мер, который может быть реализован только по согласованию с санитарными властями области. Основным условием перехода к дальнейшему этапу снятия ограничений является устойчивое снижение заболеваемости.
- К сожалению, в области остаётся высоким ежедневный темп прироста заболеваемости по сравнению со средним по России, - добавил губернатор. - Также отмечаются групповые случаи заболевания, что осложняет общую ситуацию.
К основным условиям полного снятия ограничений относятся: определённый процент свободного коечного фонда в ковидных госпиталях, высокий уровень тестирования населения и коэффициент распространения вируса ниже единицы. Добавим, что за последние сутки коэффициент, державшийся на протяжении последних нескольких дней ниже единицы, подскочил до 1,09.
При введённых послаблениях, в регионе сохраняется самоизоляция для неработающих, жителей старше 65 лет и масочный режим.
Василий Голубев добавил, что на следующем этапе снятия ограничений будет разрешена работа предприятий бытового обслуживания, в том числе парикмахерских, салонов красоты, торговых точек непродовольственных товаров без ограничений, автосалонов. Одновременно с этим разрешат занятия спортом на спортивных объектах, расположенных в парках и скверах, при соблюдении дистанции и не более двух человек вместе.