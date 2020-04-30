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Главный санитарный врач Дона рассказал о перспективах понижения уровня ограничений

Главный санитарный врач Дона рассказал о перспективах понижения уровня ограничений
Руководитель управления Роспотребнадзора Ростовской области Евгений Ковалев рассказал о поэтапном снятии режима ограничений.
По словам главного санитарного врача Дона, одномоментного снятия полностью всех ограничений не будет.
- Мы ожидаем в ближайшее время выход рекомендаций Роспотребнадозора по этой теме. Но уже сегодня ясно, что следующие несколько месяцев мы будем жить в условиях активной циркуляции среди населения нового коронавируса, - пояснил Ковалев.

Эксперт сообщил, что после снижения уровня заболеваемости в регионе ещё какое-то время будет действовать ряд обязательных правил.
- Ношение маски в общественных местах, социальное дистанцирование, работа в удалённом доступе, элементы самоизоляции лиц старше 65 лет или с хроническими болезнями, соблюдение мер личной гигиены, влажная уборка с дезинфекцией – это минимум мер каждого жителя и каждого руководителя любого предприятия и организации для создания условий и возможностей принятия решений о поэтапном снятии ограничений и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, - добавил главный санитарный врач региона.

Федеральный Роспотребнадзор должен подготовить рекомендации с цифровыми показателями, по достижении которых возможно поэтапное снятие режима ограничений.

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