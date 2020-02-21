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В Ростове к концу недели потеплеет до +16 градусов

В Ростове к концу недели потеплеет до +16 градусов
В Ростовской области несколько дней подряд непогоды сменятся резким потеплением.

Уже во вторник, 25 февраля, в Ростове температура поднимется до +6 градусов. Однако день будет пасмурным и дождливым, утром порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

26 февраля в донской столице потеплеет ещё на несколько градусов. Согласно данным Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии, днём в среду столбики термометров поднимутся до +9…+13 градусов.

Но уже в четверг в Ростов придёт настоящая весна. Температура поднимется до +15…+16 градусов. Но погода при этом по-прежнему будет пасмурной. Однако на следующий день температура не поднимется выше +9 градусов.

Выходные также будут теплыми, но без солнца. В субботу и в воскресенье возможны небольшие осадки.

В Ростовской области в эти дни тоже прогнозируют резкое потепление. На юге области температура поднимется до +16…+17 градусов.

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