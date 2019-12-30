Проект ремонта участка дороги в Несветайском районе обойдется властям в 3,5 млн рублей



На проектную документацию ремонта участка дороги в Ростовской области потратят больше 3 миллионов рублей. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок 31 декабря.



Заказчиком выступает Министерство транспорта Ростовской области. За 3,5 миллиона рублей подрядчик должен будет составить документацию на ремонт на трассе общего пользования регионального значения Ростов-на-Дону – Родионово-Несветайская – Новошахтинск на участках км 49+000 – км 51+570, км 53+600 – км 55+430 в Родионово-Несветайском районе.



Средства на проект выделят из бюджета донского региона.



Документы должны быть готовы не позже 18 декабря 2020 года.