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Рейс Ростов - Москва вылетит в столицу с трехчасовым опозданием

Рейс Ростов - Москва вылетит в столицу с трехчасовым опозданием

В аэропорту Платов Ростова-на-Дону задерживают рейс WZ-216, следующий в Москву. Соответствующая информация размещена на сайте донского аэровокзала.

Воздушное судно А-3120 авиакомпании «Ред Вингс» должно было подняться в небо 2 ноября в 7:00, однако теперь пассажирам придется прождать еще три часа для того, чтобы вылететь из Платова. Предварительное новое время вылета - 10:00. Задерживается также еще один рейс Ростов - Москва A4-201 (авиакомпания «Азимут»). Здесь людям повезло больше, они смогут отправиться в столицу с опозданием на полчаса - в 8:00.

Скорее всего, рейсы задерживают из-за плохих погодных условий. В Москве объявлен желтый уровень опасности в связи с сильным туманом.
Фото:istockphoto.com
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