В Платове задерживаются рейсы из Ростова в Данию и Самару

Фото:zen.yandex.ru

Из ростовского Платова уже несколько часов не может вылететь самолет в Данию. Согласно информации на онлайн-табло донского аэропорта, рейс CRJ-200 авиакомпании «РусЛайн» задерживается на несколько часов.Воздушное судно должно было вылететь 30 октября в обед, однако сейчас табло показывает, что рейс задерживается и не вылетит как минимум до 17:30. Многие пассажиры находятся в ярости, ведь у них были стыковочные рейсы, и теперь они не знают, как добираться дальше.Кроме того, не может вылететь и самолет из Ростова в Самару. Воздушное судно авиакомпании «Азимут» задержано до 17:50. В Курумоч оно должно прилететь в 20:05. Причина задержки рейсов неизвестна.