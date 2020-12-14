Из Ростова задерживается рейс в Сургут

Задерживается рейс из Ростова-на-Дону в Сургут. Информация об этом содержится на онлайн-табло аэропорта Платов.По расписанию судно UT-586 должно было вылететь из ростовской авиагавани в 19:30. Однако по неизвестной причине рейс задерживается, и планируемое время вылета назначено на 20:50. В Сургут самолет авиакомпании ЮТэйр должен прибыть в 2:30.В пресс-службе Платова пояснить причину задержки рейса не смогли.Самолет SU-7021 Ростов - Москва и вовсе был отменен. Из Платова лайнер должен был отправиться в 23:45, но по какой-то причине он не вылетел.