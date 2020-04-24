В Ростовской области растёт показатель заболеваемости COVID-19
С каждым днём в Ростовской области показатель заражения новой коронавирусной инфекцией становится всё выше. В регионе прошло уже 37 дней с момента выявления первого пациента с COVID-19. За этот период на Дону подтвердили уже 778 случаев заражения.
Показатель заболеваемости заметно растёт с каждым днём на несколько пунктов. Если ещё неделю назад, 21 апреля, на 100 тысяч населения было 8,23 заболевшего, то уже сегодня - 18,5.
Как сообщили в региональном пресс-центре по информированию населения о ситуации с новой коронавирусной инфекцией, по состоянию на утро 28 апреля в области под наблюдением медиков находятся 4 512 человек. Большая часть из них - дома на самоизоляции. От COVID-19 на Дону умерли два человека. Ещё два пациента с коронавирусом скончались в больнице Волгодонска, но официальная причина их смерти ещё не названа.