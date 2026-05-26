Власти Ростовской области продают авто не на ходу за бесценок

В Ростовской области развернулась необычная распродажа: власти региона выставили на торги несколько автомобилей, которые, судя по описанию, видали лучшие времена. Примечательно, что покореженные и сломанные машины предлагаются за символические суммы, что вызвало интерес общественности.На площадке «ГИС Торги» появилась информация о торгах, где за весьма скромные деньги можно приобрести легендарные отечественные автомобили. В Боковском районе с молотка уйдут два легковых автомобиля:- «ВАЗ 2106» выставлен на торги за 16,3 тысячи рублей. Согласно описанию, автомобиль имеет видимые повреждения, дефекты, следы коррозии, возможны и скрытые проблемы. Это имущество, обращенное в собственность государства.- ВАЗ-21113 «Ока» 1997 года выпуска пытаются реализовать за 20,3 тысячи рублей. И этот автомобиль, бывший в эксплуатации, также имеет видимые повреждения, дефекты, коррозию и потенциально скрытые дефекты.Заявки на участие в торгах по этим лотам принимаются до 22 июня, а сам аукцион состоится 29 июня.Не менее интересные предложения поступают из Егорлыкского района, где на торги выставлены три подержанных КамАЗа. Все эти грузовики также находятся в собственности государства. Подача заявок на участие в торгах также проходит до 22 июня, а аукцион состоится 29 июня.КамАЗ 53229 2007 года выпуска предлагается за 165 тысяч рублей. Этот многотонный грузовик частично разукомплектован, не на ходу и имеет видимые повреждения, потертости и дефекты.Еще один грузовик, КамАЗ 6520 2007 года выпуска, пытаются продать за 141,8 тысячи рублей. Он также не на ходу, разукомплектован, с видимыми повреждениями, потертостями, дефектами и возможными скрытыми проблемами.Самый старый из представленных грузовиков, КамАЗ 35511 1988 года выпуска, выставлен за 96 тысяч рублей. Как и его собратья, он не на ходу, имеет дефекты, повреждения и потертости.Несмотря на то, что выставленные на торги КамАЗы находятся в плачевном состоянии, стоит отметить, что стоимость новых тягачей и спецтехники значительно выше. Новые грузовики и спецтехника могут стоить от 6,5 до 15 миллионов рублей. Подержанные же КамАЗы в хорошем состоянии на вторичном рынке можно приобрести за сумму от 1 до 3,5 миллиона рублей.