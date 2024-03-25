На Ростов 25 марта обрушилась сильная магнитная буря

Фото: Rostov.ru

На Ростов снова обрушилась череда мощных магнитных бурь. Об этом сообщают специалисты Лаборатории солнечной астрономии.Накануне на Солнце произошла мощная вспышка (балл Х). Удар пришелся на атмосферу и магнитное поле планеты. В ближайшие сутки ожидаются серьезные перебои в радиосвязи. Сбои в сетях электропередачи не ожидаются.Из-за вспышки началась серия магнитных бурь уровня G4 (очень сильная). Шторм начался около полуночи и закончился в 15:00. На следующий день, 26 марта, сила геомагнитных ударов ослабнет. Буря уровня G1 (слабая) начнется в 03:00 и продлится до 12:00.Метеозависимые люди могут почувствовать в этот период недомогание. Необходимо как следует отдохнуть, а также отказаться от вредной пищи и кофе.