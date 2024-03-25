На Ростов 25 марта обрушилась сильная магнитная буря
На Ростов снова обрушилась череда мощных магнитных бурь. Об этом сообщают специалисты Лаборатории солнечной астрономии.
Накануне на Солнце произошла мощная вспышка (балл Х). Удар пришелся на атмосферу и магнитное поле планеты. В ближайшие сутки ожидаются серьезные перебои в радиосвязи. Сбои в сетях электропередачи не ожидаются.
Из-за вспышки началась серия магнитных бурь уровня G4 (очень сильная). Шторм начался около полуночи и закончился в 15:00. На следующий день, 26 марта, сила геомагнитных ударов ослабнет. Буря уровня G1 (слабая) начнется в 03:00 и продлится до 12:00.
Метеозависимые люди могут почувствовать в этот период недомогание. Необходимо как следует отдохнуть, а также отказаться от вредной пищи и кофе.