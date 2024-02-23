На Ростов обрушатся магнитные бури из-за крупной вспышки на Солнце

Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

В Ростове из-за вспышки на Солнце ожидаются магнитные бури. Небесное явление стало крупнейшим за последние семь лет. Информацию сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии.Вспышка высшего балла Х началась в 01:08, достигла максимума в 01:34 и завершилась в 01:43. Взрыв был зафиксирован поблизости от линии Солнце - Земля, что является опасным явлением. По силе вспышка достигла уровня X6.3 (красный). Она стана наиболее крупной за период с 2017 по 2024 годы. Удар по нашей планете может случиться уже в ближайшее время.Кроме того, вспышка спровоцировала магнитные бури. Геомагнитные удары атакуют Землю 24 февраля. Также жители вскоре смогут наблюдать и другие небесные явления.- Возможная сила магнитных бурь может достичь уровня G4 с полярными сияниями вплоть до южных границ нашей страны, - добавили специалисты.При этом переживать не стоит. Вспышка опасности для человечества не несет. Жителям лишь следует отказаться в этот период от физической и умственной нагрузки и вредных продуктов.