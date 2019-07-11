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До часа ночи будут ходить автобусы из-за матча на «Ростов Арене»

До часа ночи будут ходить автобусы из-за матча на «Ростов Арене»
Из-за матча на «Ростов Арене» городской транспорт будет ходить до часа ночи. Об этом 13 июля сообщили в «Ростовском городском транспорте».

Встреча оренбургской команды с дончанами начнется в 21:30. Сразу после матча около 68 единиц техники будут ждать болельщиков на своих остановках, чтобы отвезти их домой. Автобусы будут курсировать по всем, даже самым отдаленным, рейсам. В частности, на маршруты выйдут автобусы до Темерника и микрорайона Суворовского.

- Кроме того, с 19:30 до 00:30 будут работать два дополнительных графика маршрута № 39 по укороченной схеме: Центральный рынок – городской пляж, - сообщили в «Ростовском городском транспорте». - Движение автобусов маршрута № 76 будет организовано по укороченной схеме до остановки «Городской пляж».

У стадиона болельщиков будут ждать шаттлы.

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