До часа ночи будут ходить автобусы из-за матча на «Ростов Арене»



Из-за матча на «Ростов Арене» городской транспорт будет ходить до часа ночи. Об этом 13 июля сообщили в «Ростовском городском транспорте».



Встреча оренбургской команды с дончанами начнется в 21:30. Сразу после матча около 68 единиц техники будут ждать болельщиков на своих остановках, чтобы отвезти их домой. Автобусы будут курсировать по всем, даже самым отдаленным, рейсам. В частности, на маршруты выйдут автобусы до Темерника и микрорайона Суворовского.



- Кроме того, с 19:30 до 00:30 будут работать два дополнительных графика маршрута № 39 по укороченной схеме: Центральный рынок – городской пляж, - сообщили в «Ростовском городском транспорте». - Движение автобусов маршрута № 76 будет организовано по укороченной схеме до остановки «Городской пляж».



У стадиона болельщиков будут ждать шаттлы.