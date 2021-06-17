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Расписание маршрута Ростов – Платов изменится

Расписание маршрута Ростов – Платов изменится
С 21 июня изменится расписание маршрута Ростов – Платов. Об этом сообщает Министерство транспорта Ростовской области.

Теперь с 6:30 до 19:30 автобусы будут отправляться с Привокзальной площади два раза в час, а с 20:30 до 6:30 – один раз в час.

Дорога до аэропорта занимает 1 час 10 минут. По пути транспорт дважды останавливается на проспекте Шолохова – на Пригородном автовокзале и в старом аэропорту, а также в Аксае, на Аксайском проспекте и в поселке Рассвет.

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