Расписание маршрута Ростов – Платов изменится

С 21 июня изменится расписание маршрута Ростов – Платов. Об этом сообщает Министерство транспорта Ростовской области.Теперь с 6:30 до 19:30 автобусы будут отправляться с Привокзальной площади два раза в час, а с 20:30 до 6:30 – один раз в час.Дорога до аэропорта занимает 1 час 10 минут. По пути транспорт дважды останавливается на проспекте Шолохова – на Пригородном автовокзале и в старом аэропорту, а также в Аксае, на Аксайском проспекте и в поселке Рассвет.