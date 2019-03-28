Автобусы по маршруту Ростов – Платов будут ходить по новому графику



Автобусы по маршруту Ростов – Платов будут ходить по новому графику. Об изменениях в расписании рассказали в правительстве области.



Согласно новому графику автобусы № 700 начнут выезжать с Привокзальной площади в 6:30 и будут перевозить пассажиров до 21 часа.



Автобусы будут ходить каждые полчаса. Ночью транспорт будет работать с 21 до 6 часов, с интервалом в час.



Изменится и маршрут движения. В прямом и обратном направлениях появится остановка в поселке Рассвет.