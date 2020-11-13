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Раков ждут конфликты с родственниками, а Стрельцам придется завоевывать авторитет: астропрогноз для ростовчан

Раков ждут конфликты с родственниками, а Стрельцам придется завоевывать авторитет: астропрогноз для ростовчан
Очередная динамичная неделя ожидает ростовчан. Об этом говорят даже звезды. Это время для продуктивной работы, налаживания связей с партнерами и раскрытия творческого потенциала. Какой она будет для каждого знака Зодиака, рассказала астролог Антонина Кариер.

♈ Овен — вас ожидает динамичная неделя. Возникновение новых контактов и связей всецело зависит от вашей самопрезентации и умения донести коротко и емко информацию.

♉ Телец — любая форма сотрудничества, знакомства с представителями других культур принесут весомые плоды и перспективу на будущее. На этой неделе больше шансов у юристов, адвокатов и заявителей выиграть дело в суде.

♊ Близнецы — доминирует желание быть правым и первым или получить что-то большее, чем обладаете. Добиться цели возможно, контролируя свои чувства и эмоции.

♋ Рак — благодатная почва для раскрытия творческого потенциала или запуска собственного проекта. В любовно-романтических отношениях - идиллия. С членами семьи, правда, могут возникнуть разногласия.

♌ Лев — энергии много - основная задача направить ее в нужное русло. По сути, вам все по плечу. Некоторых может раздражать ваше поведение, поэтому в коллективе желательно прислушиваться к мнению других и выражать свои мысли более четко.

♍ Дева — в деловых поездках, с иностранными партнерами, в переговорах для результативности желательно придерживаться плана действий. За рулем будьте внимательны.

♎ Весы — совладать с желаниями и эмоциями сложно, но можно. Чем значимее цель, тем больших сил она требует. Терпение и труд все перетрут.

♏ Скорпион — может присутствовать непоследовательность в мыслях и делах, но в то же время идеи, которые возникают в течение недели в вашей светлой голове, со временем воплотятся в реальные события.

♐ Стрелец — прослеживается напряжение в коллективе, дух соперничества. Завоевать авторитет возможно, проявив свои профессиональные и личные качества.

♑ Козерог — не спеша, без особого труда вы можете многое сделать самостоятельно или с единомышленниками и получить необходимый результат. Или же получите плоды ранее вложенных усилий.

♒ Водолей — обеспокоенность от того, что не успеваете выполнить намеченный объем мероприятий. Это лишь эмоции. Ваш талант организатора поможет все осуществить в срок.

♓ Рыбы — волнительной неделя окажется для бухгалтеров и финансистов. Люди творческих профессий, преподаватели, психологи и юристы получат моральное и материальное удовлетворение от деятельности.

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