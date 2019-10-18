Рабочая неделя в Ростове будет тёплой и без осадков



Фото: Алексей Бойко



В Ростове-на-Дону прогнозируется ещё одна тёплая неделя. Согласно информации Ростовского гидрометцентра, осадки не прогнозируют.



В понедельник, 21 октября, небо будет безоблачным. Днём термометр покажет от +19 до +21 градуса, вечером – от +12 до +17. Ветер ожидается силой от 2,9 до 3,8 метра в секунду.



Во вторник синоптики прогнозируют такую же погоду – тёплую и без осадков. Ветер стихнет до полутора метров в секунду.



Утром 23 октября тучи ненадолго затянут небо, но днём они рассеются. Столбики термометров будут держаться на тех же отметках, что и предыдущие два дня.



В четверг температура снизится буквально на один градус. Днём ожидается от +18 до +20 градусов, вечером – от +12 до +15.



Последняя пятница месяца также обещает быть солнечной. Термометр в дневное время покажет +17…+20 градусов. Вечером похолодает до +11…+15.