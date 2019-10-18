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Рабочая неделя в Ростове будет тёплой и без осадков

Рабочая неделя в Ростове будет тёплой и без осадков
Фото: Алексей Бойко

В Ростове-на-Дону прогнозируется ещё одна тёплая неделя. Согласно информации Ростовского гидрометцентра, осадки не прогнозируют.

В понедельник, 21 октября, небо будет безоблачным. Днём термометр покажет от +19 до +21 градуса, вечером – от +12 до +17. Ветер ожидается силой от 2,9 до 3,8 метра в секунду.

Во вторник синоптики прогнозируют такую же погоду – тёплую и без осадков. Ветер стихнет до полутора метров в секунду.

Утром 23 октября тучи ненадолго затянут небо, но днём они рассеются. Столбики термометров будут держаться на тех же отметках, что и предыдущие два дня.

В четверг температура снизится буквально на один градус. Днём ожидается от +18 до +20 градусов, вечером – от +12 до +15.

Последняя пятница месяца также обещает быть солнечной. Термометр в дневное время покажет +17…+20 градусов. Вечером похолодает до +11…+15.

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