Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

К мосту Малиновского в Ростове начнут строить подъездные пути

К мосту Малиновского в Ростове начнут строить подъездные пути
В Ростове-на-Дону начнут строить подъездные пути к мосту на улице Малиновского. Работы стартуют 22 марта.

Для полной реконструкции мост закрыли в январе 2021 года. Новый путепровод должен помочь решить проблему постоянных пробок на выезде из города и аварий из-за постоянных неудобств на дороге.

Однако реконструкция повлекла за собой множество огромных заторов, а пути объезда заставили автомобилистов изрядно потратить время и бензин.

Как сообщал Rostov.ru, к началу мая власти обещают открыть движение общественного транспорта по путепроводу. В настоящий момент опора № 2 уже полностью готова, опора № 1 построена на 70%, а № 4 - на 40%.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.