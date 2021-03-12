К мосту Малиновского в Ростове начнут строить подъездные пути
В Ростове-на-Дону начнут строить подъездные пути к мосту на улице Малиновского. Работы стартуют 22 марта.
Для полной реконструкции мост закрыли в январе 2021 года. Новый путепровод должен помочь решить проблему постоянных пробок на выезде из города и аварий из-за постоянных неудобств на дороге.
Однако реконструкция повлекла за собой множество огромных заторов, а пути объезда заставили автомобилистов изрядно потратить время и бензин.
Как сообщал Rostov.ru, к началу мая власти обещают открыть движение общественного транспорта по путепроводу. В настоящий момент опора № 2 уже полностью готова, опора № 1 построена на 70%, а № 4 - на 40%.