Движение по мосту Малиновского откроют в мае

Движение по мосту Малиновского в Ростове возобновят в начале мая. Об этом заявил замглавы администрации города по транспорту и дорожному хозяйству Константин Солонский.Ранее планировалось, что общественный транспорт пустят по путепроводу в апреле, но сроки немного сдвинулись.Закрытие моста вызвало массу недовольств среди ростовчан. Разговоров об этом не велось, и транспортную систему реорганизовали буквально за несколько дней. Многим жителям приходится бросать свои машины на перехватывающих парковках и преодолевать мост пешком – по пешеходной зоне.