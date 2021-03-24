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Движение по мосту Малиновского откроют в мае

Движение по мосту Малиновского откроют в мае
Движение по мосту Малиновского в Ростове возобновят в начале мая. Об этом заявил замглавы администрации города по транспорту и дорожному хозяйству Константин Солонский.

Ранее планировалось, что общественный транспорт пустят по путепроводу в апреле, но сроки немного сдвинулись.

Закрытие моста вызвало массу недовольств среди ростовчан. Разговоров об этом не велось, и транспортную систему реорганизовали буквально за несколько дней. Многим жителям приходится бросать свои машины на перехватывающих парковках и преодолевать мост пешком – по пешеходной зоне.

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