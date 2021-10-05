Огромный провал образовался посреди проезжей части на улице Серафимовича в Ростове

Очередная дыра посреди проезжей части образовалась в центре Ростова. На этот раз провал появился на улице Серафимовича, 11/28а. Фотографиями поделились в соцсетях жители района.По словам ростовчан, яма в асфальте появилась еще несколько недель назад. Несмотря на то, что это центр города, а яма образовалась прямо посреди проезжей части, дорожные рабочие не спешат ее залатать.- Яма с каждым днём растет, и в нее ежедневно попадают десятки машин, но, видимо, до этого никому нет дела, - сетуют в соцсетях жители города.Примечательно, что это уже не первый случай появления крупных провалов в центре города. Зачастую причиной становится некачественный ремонт дорог, подземные воды или старые коммуникации, которые не менялись несколько десятков лет.Особо опасны такие ямы для автомобилистов. В глубоких ямах можно оставить и колеса, и ходовую, и шаровую. А это немаленькие деньги на ремонт, которые придется выложить из своего кармана.