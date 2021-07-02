Гигантский провал в асфальте образовался на проспекте Ворошиловском в Ростове

Огромная дыра длиной в полтора метра образовалась на проспекте Ворошиловском в Ростове. Фотографиями гигантского провала поделился местный житель.По его словам, провал образовался 5 июля на пересечении Ворошиловского с переулком Малым. Размер провала - метр на полтора. Гигантская дыра появилась прямо на проезжей части рядом с ливневкой.Вероятнее всего, недавние проливные дожди в Ростове и спровоцировали этот провал. Когда дыру залатают, неизвестно. Пока на месте этого кратера только ограждение и знак «Дорожные работы».