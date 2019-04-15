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Противогрибковый препарат запретили к продаже в Ростовской области

Противогрибковый препарат запретили к продаже в Ростовской области
Фото: Parazitoved.ru
В Ростовской области приостановлена продажа противогрибкового препарата «Нистатин». Как сообщили в Росздравнадзоре по Ростовской области, причиной послужили результаты экспертизы, проведенной лабораторией ведомства.

Маркировка средства не соответствовала установленным законом требованиям.
- На упаковке препарата должен быть определённый текст, в данном случае отсутствовали две обязательные строчки, в том числе дозировка, - пояснила пресс-секретарь Территориального органа Росздравнадзора по Ростовской области Елена Нечай.

Добавим, что к продаже запрещены таблетки Нистатин, 500000 ЕД 10 шт., серия 820518, производства РУП «Белмедпрепараты».

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