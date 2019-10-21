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В Ростовской области приостановлена продаже антисептика «Аквазан»

В Ростовской области приостановлена продаже антисептика «Аквазан»
В аптеках Ростовской области приостановлена продажа антисептического препарата «Аквазан».

По информации донского управления Росздравнадзора, средство оказалось ненадлежащего качества.
- Испытание в лаборатории Росздравнадзора препарат не прошел по показателю «рН», - пояснили в ведомстве.

Показатель «pH» - это мера активности ионов водорода, в очень разбавленных растворах она эквивалентна концентрации.

Изъятию из торговых точек подлежит 10% раствор для наружного и местного применения во флаконах из тёмного стекла объёмом по 50 миллилитров. Препарат произведён ООО «Йодные Технологии и Маркетинг».

Добавим, что «Аквазан» - это антисептическое средство, предназначенное для обработки ожогов, ран, язв, ссадин и других травм кожи.

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