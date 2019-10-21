В Ростовской области приостановлена продаже антисептика «Аквазан»



В аптеках Ростовской области приостановлена продажа антисептического препарата «Аквазан».



По информации донского управления Росздравнадзора, средство оказалось ненадлежащего качества.

- Испытание в лаборатории Росздравнадзора препарат не прошел по показателю «рН», - пояснили в ведомстве.



Показатель «pH» - это мера активности ионов водорода, в очень разбавленных растворах она эквивалентна концентрации.



Изъятию из торговых точек подлежит 10% раствор для наружного и местного применения во флаконах из тёмного стекла объёмом по 50 миллилитров. Препарат произведён ООО «Йодные Технологии и Маркетинг».



Добавим, что «Аквазан» - это антисептическое средство, предназначенное для обработки ожогов, ран, язв, ссадин и других травм кожи.