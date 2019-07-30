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Таганрожец Виктор Добронравов показал детские фото с отцом и братом

Таганрожец Виктор Добронравов показал детские фото с отцом и братом
Актёр из Таганрога Виктор Добронравов опубликовал архивные фото из семейного альбома. Несколько забавных снимков он разместил на страничке в «Инстаграме».

Артист написал, что фотографии в рамках используются на съёмочной площадке. Сейчас Виктор, Иван и Фёдор Добронравовы снимаются в фильме «От печали от радости». Мужчины впервые реализуют совместный проект. Фёдор ранее писал, что гордится своими детьми и рад, что, наконец, смог работать вместе с ними.

Как и в жизни, они играют роли отца и двух сыновей. Для создания домашней атмосферы в декорациях Добронравовы принесли на площадку семейные фото в рамках. Снимки сделаны давно, когда Виктор и Иван были совсем детьми. На одном кадре они запечатлены уже юношами в строгих костюмах. Иван держит в руках большой букет цветов.

Удивил подписчиков и молодой Фёдор — с длинными волосами, а также с бородой и усами. Сейчас его борода уже седая, а в «сторис» Виктора мы видим его тёмноволосым.

Напомним, съёмки картины «От печали до радости» идут в Казани.

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