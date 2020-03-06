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Пропавшую в Ростовской области 47-летнюю женщину нашли живой

Пропавшую в Ростовской области 47-летнюю женщину нашли живой
В Ростовской области нашли живой пропавшую 47-летнюю женщину. На поиски Татьяны Аксёновой ушло около двух недель.

Женщина пропала в Белой Калитве вечером 25 февраля. В тот день она вышла из дома и не вернулась. Татьяна часто злоупотребляла спиртным, и это был не первый раз, когда женщина пропала. Мать Аксёновой пыталась искать её около недели, а затем написала заявление в полицию. Предполагалось, что женщина находится у кого-то из знакомых. Дома её ждал 11-летний ребёнок.

Спустя около двух недель Татьяну Аксёнову разыскали. Сейчас она находится дома.

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