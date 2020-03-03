В Ростовской области пропала без вести 42-летняя женщина



В Ростовской области разыскивают пропавшую без вести 42-летнюю женщину. Уже около десяти дней родственники пытаются найти Татьяну Аксёнову. Она проживает в Белой Калитве. Примерно в 22 часа 25 февраля дончанка вышла из своего дома на улице Дзержинского и не вернулась.



Около недели родные пытались найти её своими силами. Когда поиски не увенчались успехом, мать Татьяны обратилась в полицию. Она сообщила, что рост пропавшей — 160-174 сантиметра. У неё чёрные волосы и серо-зелёные глаза. Женщина была одета в чёрные брюки и чёрную болоньевую куртку с капюшоном, на ногах — ботинки.



С собой Татьяна ничего не взяла. Родственники рассказали, что женщина часто злоупотребляет спиртным. Известно, что женщина уже не в первый раз уходит из дома. У неё есть 11-летний ребёнок, который сейчас находится с бабушкой.



Любую информацию о местонахождении Аксёновой просят сообщать по номерам: 8-918-528-05-66, 8-951-538-08-20, 8 (863) 836-92-90, 8 (863) 836-93-18 или 02.