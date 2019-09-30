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Пропавшая в Ростове 76-летняя женщина найдена живой

Пропавшая в Ростове 76-летняя женщина найдена живой
Живой нашли пропавшую в Ростове 76-летнюю женщину. Лидия Зарецкая ушла из дома 30 сентября в Советском районе и больше суток о ней не было вестей.

Когда пенсионерка не вернулась домой, ее родственники забили тревогу. Они обратились за помощью к волонтерам поискового отряда «Лиза Алерт Юг» с просьбой оказать содействие в поисках.

Больше суток волонтеры прочесывали окрестности. Вечером 1 октября медработники сообщили, что пожилая женщина жива и с ней все в порядке. Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

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