Пропавшая в Ростове 76-летняя женщина найдена живой



Живой нашли пропавшую в Ростове 76-летнюю женщину. Лидия Зарецкая ушла из дома 30 сентября в Советском районе и больше суток о ней не было вестей.



Когда пенсионерка не вернулась домой, ее родственники забили тревогу. Они обратились за помощью к волонтерам поискового отряда «Лиза Алерт Юг» с просьбой оказать содействие в поисках.



Больше суток волонтеры прочесывали окрестности. Вечером 1 октября медработники сообщили, что пожилая женщина жива и с ней все в порядке. Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает.