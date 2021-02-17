Без вести пропавшую в Ростове пенсионерку нашли живой

Пропавшая в Ростове-на-Дону 71-летняя женщина найдена живой. О местонахождении Надежды Дьяченко не было ничего известно около суток.Как ранее сообщал Rostov.ru, пожилая ростовчанка пропала вечером 17 февраля. Около 21.00 она вышла из дома и направилась в неизвестном направлении. Обеспокоенные родственники сразу обратились в полицию. К поискам ростовчанки привлекли и волонтеров.Женщину искали по всему городу, ведь она дезориентирована и в силу своего возраста могла забыть дорогу домой. К счастью, ее розыск завершился успешно.Сейчас жизни и здоровью Надежды ничего не угрожает.