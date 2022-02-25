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Пропавшую в Ростове бабушку нашли живой спустя несколько месяцев

Пропавшую в Ростове бабушку нашли живой спустя несколько месяцев

Пропавшую в Ростове-на-Дону 70-летнюю женщину нашли живой. О местонахождении Татьяны Волик не было никакой информации с сентября 2021 года.

Ранее уже сообщалось, что в тот день пенсионерка ушла из дома в неизвестном направлении. Домой она уже не вернулась. Родные забили тревогу и обратились с заявлением в полицию. К поискам подключились и волонтеры.

Спустя почти полгода поисков женщину нашли живой. О том, где она находилась так долго, пока не сообщается.
Фото: Лиза Алерт
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