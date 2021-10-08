В Ростове нашли живой 84-летнюю женщину, пропавшую без вести
В Ростове-на-Дону нашли живой пожилую женщину, пропавшую без вести. О местонахождении 84-летней Светланы Петровой не было информации больше недели.
Как сообщал Rostov.ru, пенсионерка ушла из дома 5 октября. С тех пор родные не могли ее найти. Они тут же забили тревогу - бабушка могла забыть дорогу домой или потеряться. Близкие написали заявление в полицию и обратились за помощью к волонтерам.
Через неделю, 12 октября, волонтеры рассказали, что пропавшую нашли живой. Однако где все это время находилась Светлана Петрова, пока не известно.