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В Ростове нашли живой 84-летнюю женщину, пропавшую без вести

В Ростове нашли живой 84-летнюю женщину, пропавшую без вести
В Ростове-на-Дону нашли живой пожилую женщину, пропавшую без вести. О местонахождении 84-летней Светланы Петровой не было информации больше недели.

Как сообщал Rostov.ru, пенсионерка ушла из дома 5 октября. С тех пор родные не могли ее найти. Они тут же забили тревогу - бабушка могла забыть дорогу домой или потеряться. Близкие написали заявление в полицию и обратились за помощью к волонтерам.

Через неделю, 12 октября, волонтеры рассказали, что пропавшую нашли живой. Однако где все это время находилась Светлана Петрова, пока не известно.
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