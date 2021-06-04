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На Дону нашли живой пропавшую 70-летнюю женщину

На Дону нашли живой пропавшую 70-летнюю женщину

В Ростовской области нашли живой пропавшую 70-летнюю пожилую женщину. Вера Чубенко не возвращалась домой более суток.

Пенсионерка проживала в Неклиновском районе области - Новошахтинске. 6 июня она ушла из дома в неизвестном направлении и не вернулась. Напуганные родственники сразу же обратились с заявлением в полицию. К поискам подключились и волонтерские отряды. Женщина практически не ориентировалась в пространстве.

К счастью, вечером 7 июня стало известно, что Веру нашли живой. В настоящее время ее здоровью и жизни ничего не угрожает. Но где столько времени находилась женщина пока остается неизвестным.

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