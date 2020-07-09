Пропавшую в Ростове 15-летнюю девочку не могут найти почти неделю

В Ростове пропала 15-летняя девочка. Мария Кураченко ушла из дома на улице Волкова, 10/3 днём 9 июля и не вернулась обратно. Почти неделю родственники занимаются поисками. Но о местонахождении пропавшей нет никакой информации. Близкие и родные обратились за помощью в полицию и Следственный комитет.В настоящее время следователи Ворошиловского района начали проверку по факту исчезновения несовершеннолетней. Полицейские опрашивают друзей и знакомых Марии, а также проверяют окрестности её дома и заброшенные здания.Ростовчанке на вид - 15-16 лет. У нее средний рост - примерно 160 сантиметров, короткие волосы, окрашенные в синий цвет, и карие глаза. Когда девочка вышла из дома, на ней были тёмные джинсы, яркая майка и кроссовки белого цвета с чёрными полосками по бокам.Мария Кураченко может находиться в одном из районов Ростова и области. Всех дончан, кто встречал пропавшую девочку, просят сообщить о её возможном местонахождении по номерам: 8 (863) 249-43-20, 8-909-424-14-33 или 02.