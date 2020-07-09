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На Дону на протяжении двух дней ищут пропавшую 15-летнюю девушку

На Дону на протяжении двух дней ищут пропавшую 15-летнюю девушку
В Ростове-на-Дону разыскивают пропавшую 15-летнюю девушку. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Мария Кураченко вышла из дома 9 июля, но до сих пор не вернулась обратно. Известно, что у девушки короткие волосы, окрашенные в синий цвет, карие глаза, рост - примерно 160 сантиметров.

В день исчезновения ростовчанка была одета в яркую майку, кроссовки белого цвета и темные джинсы.

Всем, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Марии Кураченко, просьба сообщить по номерам: 8 (863) 249-43-20, 8-909-424-14-33 или 02.

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