Девочка-подросток пропала в Ростовской области



В Ростовской области разыскивают пропавшую без вести 12-летнюю девочку. Мария Лузгина исчезла в Белой Калитве. Она ушла из дома на улице Октябрьской 4 февраля. Родственники сначала пытались найти её своими силами, затем обратились за помощью в полицию. Ориентировки на розыск пропавшей расклеили по городу.



Сообщается, что рост Марии – около 160-165 сантиметров, телосложение худощавое. У девочки чёрные волосы ниже плеч и карие глаза.



Когда школьницу видели в последний раз, она была одета в серую куртку ниже пояса и тёмные джинсы, на ногах – сапоги чёрного цвета.



Если вы знаете, где находится Мария Лузгина, позвоните по номерам: 8-999-471-37-31, 8-999-471-37-26, 8-928-113-32-08 или 102.