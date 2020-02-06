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Девочка-подросток пропала в Ростовской области

Девочка-подросток пропала в Ростовской области
В Ростовской области разыскивают пропавшую без вести 12-летнюю девочку. Мария Лузгина исчезла в Белой Калитве. Она ушла из дома на улице Октябрьской 4 февраля. Родственники сначала пытались найти её своими силами, затем обратились за помощью в полицию. Ориентировки на розыск пропавшей расклеили по городу.

Сообщается, что рост Марии – около 160-165 сантиметров, телосложение худощавое. У девочки чёрные волосы ниже плеч и карие глаза.

Когда школьницу видели в последний раз, она была одета в серую куртку ниже пояса и тёмные джинсы, на ногах – сапоги чёрного цвета.

Если вы знаете, где находится Мария Лузгина, позвоните по номерам: 8-999-471-37-31, 8-999-471-37-26, 8-928-113-32-08 или 102.

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