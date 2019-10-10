Пропавшую в Ростове 14-летнюю девочку нашли живой



Пропавшую в Ростове-на-Дону девочку нашли живой. На поиски 14-летней Светланы Хачатурян ушло около суток.



Школьница пропала утром 11 октября. Она ушла из дома на улице 25-Линия. Затем девочка не вернулась обратно. Родные обзвонили всех её друзей и знакомых, но никто не видел Светлану. Тогда к поискам подключились добровольцы поисково-спасательного отряда «Дон». Поисковики прочёсывали местность и распространяли ориентировки по городу.



На следующий день, 12 октября, стало известно, что Светлану Хачатурян нашли живой. Она находилась в Каменске-Шахтинском.