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Пропавшую в Ростове 14-летнюю девочку нашли живой

Пропавшую в Ростове 14-летнюю девочку нашли живой
Пропавшую в Ростове-на-Дону девочку нашли живой. На поиски 14-летней Светланы Хачатурян ушло около суток.

Школьница пропала утром 11 октября. Она ушла из дома на улице 25-Линия. Затем девочка не вернулась обратно. Родные обзвонили всех её друзей и знакомых, но никто не видел Светлану. Тогда к поискам подключились добровольцы поисково-спасательного отряда «Дон». Поисковики прочёсывали местность и распространяли ориентировки по городу.

На следующий день, 12 октября, стало известно, что Светлану Хачатурян нашли живой. Она находилась в Каменске-Шахтинском.

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