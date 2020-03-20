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Пропавшую в Ростове девочку-подростка нашли живой

Пропавшую в Ростове девочку-подростка нашли живой
Живой нашли пропавшую в Ростове-на-Дону 15-летнюю девочку. Об этом стало известно 23 марта. Поиском Дарьи Б. занимались члены поисково-спасательного отряда «Дон» и сотрудники полиции.

Даши не было дома с 21 марта. В тот день она ушла из дома на улице Красноармейской и не вернулась обратно. На звонки и сообщения девочка не отвечала. Тогда родители обратились за помощью к правоохранителям и поисковикам.

Спустя двое суток подростка разыскали сотрудники полиции. Живую и невредимую её вернули домой.

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