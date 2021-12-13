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Пропавшую без вести пенсионерку нашли в БСМП Таганрога

Пропавшую без вести пенсионерку нашли в БСМП Таганрога
В Ростовской области нашли живой 86-летнюю женщину, пропавшую без вести. Местонахождение Лидии Синатор оставалось неизвестным больше суток.

Пенсионерка проживает в селе Приморка Неклиновского района. 13 декабря она вышла из дома в магазин неподалеку. С тех пор от нее не было вестей. Родные сразу же забили тревогу. Они написали заявление в полицию и обратились за помощью к волонтерам. К поискам подключились СМИ.

Оказалось, что бабушка попала в больницу. Женщина упала по пути в магазин и потеряла сознание. Очевидцы вызвали медиков, которые доставили пострадавшую в травматологию БСМП Таганрога. Документов с собой у Лидии не было, но она рассказала медикам, как ее зовут и откуда она.

Врачи распространили в соцсетях информацию о том, что женщина находится в медучреждении. К счастью, родственники увидели публикации о бабушке. Дочь и внучка в ближайшее время заберут ее из больницы.
Фото: соцсети.
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