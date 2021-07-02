В Ростове нашли живой 79-летнюю женщину, пропавшую без вести
В Ростове пропавшую пенсионерку нашли живой. Местонахождение Антонины Щепкиной оставалось неизвестным несколько дней.
Как сообщалось ранее, 79-летняя ростовчанка ушла из дома 4 июля. Обеспокоенные родственники не знали, куда могла отправиться бабушка. Антонина не ориентируется в пространстве и может забыть дорогу домой. Близкие написали заявление в полицию и обратились за помощью к волонтерам.
Через два дня, 6 июля, пенсионерку нашли живой. Где находилась Антонина Щепкина все это время, неизвестно.