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В Ростове нашли живой 79-летнюю женщину, пропавшую без вести

В Ростове нашли живой 79-летнюю женщину, пропавшую без вести
В Ростове пропавшую пенсионерку нашли живой. Местонахождение Антонины Щепкиной оставалось неизвестным несколько дней.

Как сообщалось ранее, 79-летняя ростовчанка ушла из дома 4 июля. Обеспокоенные родственники не знали, куда могла отправиться бабушка. Антонина не ориентируется в пространстве и может забыть дорогу домой. Близкие написали заявление в полицию и обратились за помощью к волонтерам.

Через два дня, 6 июля, пенсионерку нашли живой. Где находилась Антонина Щепкина все это время, неизвестно.

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