Пропавшую 29-летнюю батайчанку нашли живой в Крыму

Пропавшую в Батайске 29-летнюю девушку нашли живой в Крыму. Валерия Соколкова несколько дней не выходила на связь.Как сообщалось ранее, утром 3 ноября девушка проводила супруга на работу и отвела ребенка в детский сад. Валерия ушла из дома без телефона и банковских карт. Куда направлялась пропавшая, никто не знал. Девушка не вернулась и на следующий день. Самостоятельно найти ее не удалось, поэтому муж и обратился за помощью к волонтерам. Валерию разыскивали несколько поисковых групп.Спустя сутки, 6 ноября, девушка вышла на связь. Как сообщает battime.ru, пропавшая позвонила супругу и сообщила о своем местонахождении. Муж Валерии отправился в Крым, чтобы привезти ее домой. Как и почему девушка оказалась в Крыму, пока не известно.