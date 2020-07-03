Разыскиваемая в Ростовской области 27-летняя девушка найдена живой

На Дону нашли живой пропавшую 27-летнюю девушку. О местонахождении Яны Никулиной ничего не было известно с 5 июля.Напомним, девушка вышла из дома в Батайске и с того момента не выходила на связь. Родственники сразу же обратились за помощью к волонтерам, поскольку пропавшая нуждалась в медицинском контроле.Как сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Юг», спустя сутки Яна была найдена живой. Сейчас девушка вернулась в семью. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает.