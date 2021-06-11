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Пропавший в Новочеркасске подросток найден за 40 километров от дома

Пропавший в Новочеркасске подросток найден за 40 километров от дома
Пропавшего в Новочеркасске 12-летнего подростка нашли живым. Дмитрий Д. прожил несколько дней в другом городе.

Как ранее сообщалось, ребенок пропал вечером 10 июня. Родители сразу обратились в полицию и за помощью к волонтерам. Поиски усложнялись еще и тем, что Дима мог уехать в другой город. Опасения подтвердились.

Жительница города Шахты позвонила волонтерам и сообщила, что видела похожего мальчика у них в городе. На место направили полицию и нашли ребенка. Сейчас жизни и здоровью Димы ничего не угрожает.

Как подросток мог оказаться за 40 километров от дома, и где все это время он был, неизвестно.

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