Пропавший в Новочеркасске подросток найден за 40 километров от дома

Пропавшего в Новочеркасске 12-летнего подростка нашли живым. Дмитрий Д. прожил несколько дней в другом городе.Как ранее сообщалось, ребенок пропал вечером 10 июня. Родители сразу обратились в полицию и за помощью к волонтерам. Поиски усложнялись еще и тем, что Дима мог уехать в другой город. Опасения подтвердились.Жительница города Шахты позвонила волонтерам и сообщила, что видела похожего мальчика у них в городе. На место направили полицию и нашли ребенка. Сейчас жизни и здоровью Димы ничего не угрожает.Как подросток мог оказаться за 40 километров от дома, и где все это время он был, неизвестно.