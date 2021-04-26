В Ростовской области нашли живым пропавшего 31-летнего мужчину. Роман Мамонов из поселка Шолоховского не выходил на связь несколько дней.Мужчина пропал 24 апреля. Супруга дончанина пошла в полицию, чтобы заявить о его исчезновении. Спустя два дня поисков она обратилась к волонтерам.Спустя три дня поисков женщина сама позвонила волонтерам и в полицию. Она сказала, что муж найден живым. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. Где все это время пропадал дончанин, неизвестно.