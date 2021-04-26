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В Ростовской области нашли живым пропавшего 31-летнего мужчину

В Ростовской области нашли живым пропавшего 31-летнего мужчину
В Ростовской области нашли живым пропавшего 31-летнего мужчину. Роман Мамонов из поселка Шолоховского не выходил на связь несколько дней.

Мужчина пропал 24 апреля. Супруга дончанина пошла в полицию, чтобы заявить о его исчезновении. Спустя два дня поисков она обратилась к волонтерам.

Спустя три дня поисков женщина сама позвонила волонтерам и в полицию. Она сказала, что муж найден живым. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. Где все это время пропадал дончанин, неизвестно.

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