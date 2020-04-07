Пропавший в Ростовской области подросток найден живым

Живым нашли пропавшего в Ростовской области 14-летнего мальчика. Андрея Я. разыскивали несколько дней.Подросток проживает в «Зверевском центре помощи детям». Он ушёл оттуда около полуночи 5 апреля. Никто не знал, куда он направился. Когда Андрей не вернулся назал и сотрудники центра не смогли его самостоятельно разыскать, они написали заявление в полицию. Также работники обратились за помощью к поисковикам.Спустя несколько дней ребёнка разыскали. Его местонахождение стало известно 9 апреля. Жизни и здоровью Андрея Я. ничего не угрожает.