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Пропавший в Ростовской области подросток найден живым

Пропавший в Ростовской области подросток найден живым
Живым нашли пропавшего в Ростовской области 14-летнего мальчика. Андрея Я. разыскивали несколько дней.

Подросток проживает в «Зверевском центре помощи детям». Он ушёл оттуда около полуночи 5 апреля. Никто не знал, куда он направился. Когда Андрей не вернулся назал и сотрудники центра не смогли его самостоятельно разыскать, они написали заявление в полицию. Также работники обратились за помощью к поисковикам.

Спустя несколько дней ребёнка разыскали. Его местонахождение стало известно 9 апреля. Жизни и здоровью Андрея Я. ничего не угрожает.

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