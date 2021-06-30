Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Пропавший под Шахтами таксист найден живым

Пропавший под Шахтами таксист найден живым
Пропавший под Шахтами 38-летний таксист найден живым. О местонахождении Виталия Бизина не было информации с 23 июня.

Мужчина уехал в неизвестном направлении на своем автомобиле марки «Рено Логан», на котором он таксовал. С тех пор о мужчине не было информации. Обеспокоенные родственники даже подали заявление в полицию, а он сам спустя неделю вышел на связь.

Виталий рассказал, что находится в станице Кривянской. Как он там оказался и почему не выходил на связь, дончанин рассказывать не захотел.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.