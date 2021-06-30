Пропавший под Шахтами таксист найден живым

Пропавший под Шахтами 38-летний таксист найден живым. О местонахождении Виталия Бизина не было информации с 23 июня.Мужчина уехал в неизвестном направлении на своем автомобиле марки «Рено Логан», на котором он таксовал. С тех пор о мужчине не было информации. Обеспокоенные родственники даже подали заявление в полицию, а он сам спустя неделю вышел на связь.Виталий рассказал, что находится в станице Кривянской. Как он там оказался и почему не выходил на связь, дончанин рассказывать не захотел.